AA

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde, M.E.B ve H.A'da, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar bulunduğu ve satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri suçüstü yakaladı. AA'nın haberine göre; M.E.B ve H.A. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.