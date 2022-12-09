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Bursa'da tarihi başarı! Gül Nisa'dan 3 altın madalya geldi

Bursa'da düzenlenen 3. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda; Ciner Grubu bünyesindeki Eti Soda'nın sponsoru olduğu Bushido Spor Kulübü sporcularından Gül Nisa Akkayaoğlu, 3 farklı branşta altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı

Giriş: 09.12.2022 - 13:36 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da tarihi başarı! Gül Nisa'dan 3 altın madalya geldi

1-4 Aralık tarihlerinde Bursa'da Alpagut Turan Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda; Ciner Grubu bünyesindeki Eti Soda'nın sponsoru olduğu Bushido Spor Kulübü sporcularından Gül Nisa Akkayaoğlu, 3 farklı branşta altın madalya kazandı.

Gençler kategorisinde mücadele eden Gül Nisa, Caymaz dalı ve Ayça dalında rakiplerini üstün bir mücadeleyle nakavt ederken, Gacut dalında ise kılıç formunda başarılı bir gösteri yaparak 3 farklı branşta altın madalyaya uzandı.

Bushido Spor Kulübü oyuncuları, 3. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda toplamda ise 17 madalya kazandı. Şampiyonada sporcular 8 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksindeki Orta Asya kökenli dövüş sporu alpagut müsabakalarında 23 ülkeden 400 sporcu mücadele etti.

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