Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 22 yaşındaki sürücü Eşref A., yaralandı
Kaza, saat 21.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.
İnegöl istikametinden, Eskişehir istikametine seyir halinde olan Eşref A. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kaldırıma çarpıp takla attı.
Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri de olası bir kazaya karşı çevrede önlem alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.