Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Bursa'da sağanak ve fırtına nedeniyle deniz taştı

        Bursa'da sağanak ve fırtına nedeniyle deniz taştı

        Bursa'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış, denize kıyısı olan ilçelerde suyun taşmasına neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 01:24 Güncelleme: 20.11.2023 - 01:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da sağanak ve fırtına nedeniyle deniz taştı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın ilçelerinde sağanak yağış ve fırtına nedeniyle deniz taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Gemlik'te su birikintileri nedeniyle sahil kesimleri sular altında kalırken, yaklaşık 25 dakika süren şiddetli fırtına sonrası sahilde hasar oluştu.

        SULAR MAHALLE ARALARINA KADAR GİRDİ

        AA'nın haberine göre; fırtına nedeniyle denizden taşan sular, sahil bölgesini aşarak mahalle aralarına kadar ulaştı.

        Denizin taşması ve dalgalar nedeniyle sahil bandı su altında kaldı.​​​​​​​

        REKLAM

        SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

        Aşırı yağışlar, Karacabey ilçesine bağlı Bayramdere, Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

        Deniz taşkını nedeniyle sahil şeridi su altında kalırken, burada bulunan iş yerlerini su bastı.

        Karacabey Belediyesi ve BUSKİ ekipleri,11 iş makinesi, 2 motopomp, 5 araç, 35 personel ile taşkına müdahale ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Bursa
        #GEMLİK
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Habertürk Anasayfa