Bursa'da polis ekipleriyle çatışmaya girdi, vurularak yakalandı
Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı ve hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi, polisle girdiği çatışma sonucu yaralı olarak yakalandı
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 2. Kale Sokak üzerinde meydana geldi.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında; D. A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇTI, VURULARAK YAKALANDI
Bunun üzerine polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheli uyuşturucu ticareti yaptığı sokakta sıkıştırıldı.
DHA'nın haberine göre; ekiplere yakalanacağını anlayarak tabancasını çıkaran ve görevli polis memurlarına ateş açan D.A, çıkan çatışma sırasında, kalçasından vurularak yaralandı.
D.A., olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. D.A.'nın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.