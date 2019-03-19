Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da ikamet eden ve PKK/KCK terör örgütü ile Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Uzun süren çalışmalar neticesinde şüphelilerin örgüt adına kitleleri eylemlere yönlendirdikleri tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ciddi eylem planları olduğu tespit edilen terör şüphelilerinin yakalanması için harekete geçildi.

14 FARKLI ADRESE BASKIN

İHA'da yer alan habere göre Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şüphelilerle ilgili yakalama kararı alan TEM ekipleri merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde operasyon için düğmeye bastı. Hakkında yakalama kararı bulunan 16 kişinin yakalanması için 14 farklı adrese operasyon yapan ekipler, bu şüphelilerden 15'ini gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ilk işlemleri için emniyete götürüldü.