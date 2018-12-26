Bursa'da yarın okullar tatil mi? sorusu, bugünkü kar tatilinin ardından Bursalılar tarafından araştırılıyor. Bursa'daki kar yağışının yoğun olması nedeniyle eğitime ara verme kararı aldı. Peki Bursa'da okullar kaç gün tatil edildi? Bursa'da yarın da okullar tatil olacak mı? İşte okulların tatil olduğu ilçeler

BURSA'DA KAR TATİLİ

Bursa Valiliği, tüm şehirde etkili olan kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükorhan, Harmancık ve Keles ilçelerinde tüm okullarda eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da öğrenci ve veliler, bugün okulların tatil olmasının ardından yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak Bursa Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Bursa'da yarın okulların tatil durumuna göre gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberlerimizde olacak.

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