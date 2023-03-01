Bursa'da 2 kişiyi öldürdü, İstanbul'da yakalandı!

Bursa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, iki arkadaşını silahla öldürdü.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Burak D, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bursa’ya getirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Zanlı, emniyetteki ifadesinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde arkadaşı Murat Kutlu’yu (39) ve köpeğini de 3 gün önce öldürdüğünü itiraf etti. Söz konusu evde Kutlu’nun da cesedi, tabancayla vurulmuş halde bulundu.