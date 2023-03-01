Bursa'da 2 kişiyi öldürdü, İstanbul'da yakalandı!

Bursa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, iki arkadaşını silahla öldürdü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir eczanede kalfalık yapan Serdar E’nin (47) yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kentteki mobese kameralarından, Serdar E’ye ait otomobili takibe alan ekipler, aracın İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu belirledi.
ARACIN BAGAJINDA CANSIZ BEDEN BULUNDU
AA'nın haberine göre; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışan ekipler, Serdar E’nin cansız bedenini aracının bagajında battaniyeye sarılı tabancayla vurulmuş halde buldu.
Durdurulan otomobili kullanan şüpheli Ahmet Burak D. (41) ekiplerce gözaltına alındı.
3 GÜN ÖNCE İŞLEDİĞİ CİNAYETLERİ DE İTİRAF ETTİ
Zanlı, emniyetteki ifadesinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde arkadaşı Murat Kutlu’yu (39) ve köpeğini de 3 gün önce öldürdüğünü itiraf etti. Söz konusu evde Kutlu’nun da cesedi, tabancayla vurulmuş halde bulundu.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Burak D, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bursa’ya getirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.