Bursa'da istinat duvarının yıkılmasıyla oluşan boşluğa düşen 4 araç zarar gördü
Bursa'nın Kestel ilçesinde istinat duvarının yıkılmasıyla oluşan boşluğa düşen 4 araç zarar gördü
Vanimehmet Mahallesi 124'üncü Sokak'ta sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü.
Sokak'ta çukurlar oluşurken, park halindeki 4 araçta çukurlara saplandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, çöken istinat duvarının yanındaki 5 katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.
Araçlar vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.