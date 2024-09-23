Bursa'da işçi servisi devrildi: 13 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı.
Giriş: 23.09.2024 - 10:06 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:06
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Bursa'da Mevlüt Karakurt yöneütimindeki işçi servisi minibüsü, İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde devrildi.
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Kazada, sürücü Karakurt ile araçta bulunan 12 işçi yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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