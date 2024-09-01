Bursa'da hortum paniği: Sandalyeleri uçurdu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde aniden çıkan hortum paniğe neden oldu. Hortum, mahalle meydanındaki plastik sandalyeleri havalandırıp, savurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Giriş: 01.09.2024 - 15:47 Güncelleme: 01.09.2024 - 15:49
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Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi'nde hortum paniği yaşandı.
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Mahalle meydanında yapılacak düğün için hazırlıklar sürerken, aniden çıkan hortum, sırayla dizilmiş olan plastik sandalyeleri uçurdu.
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Havalanan sandalyeler etrafa savrulurken, o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Hortumun ardından düğün hazırlıkları devam etti.
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