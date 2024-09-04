Bursa'da fenalaşıp düştüğü traktörün altında kalan sürücü öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, fenalaşması sonucu kullandığı traktörden düşerek, ilerlemeye devam eden aracın altında kalan Hüseyin Karaman (68), yaşamını yitirdi. Traktör, park halindeki araçlara çarparak durdu.

KULLANDIĞI TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokak üzerinde evi olan Hüseyin Karaman, traktörüyle evine doğru seyir halindeyken bir anda fenalaştı ve dengesini kaybederek araçtan düştü.

İlerlemeye devam eden traktör, Karaman'ın üzerinden geçip, park halinde bulunan minibüs ve otomobile çarparak durdu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.