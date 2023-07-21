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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü

        Bursa'da tesadüfen kuzeninin kullandığı TIR'a çarptı, hayatını kaybetti

        Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Aracına çarpan otomobil sürücüsünün kuzeni olduğunu öğrenen TIR sürücüsü büyük acı yaşadı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 07:00
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        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
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        Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Bayram Uras (41) hayatını kaybetti. DHA'nın haberine göre; kendisine çarpan otomobilin sürücüsünün kuzeni olduğunu gören TIR sürücüsü gözyaşlarını tutamadı.

        Kaza, saat 01.20 sıralarında İnegöl ilçesi, Bursa-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. İnegöl'den Bursa kent merkezi istikametine seyir halinde olan Bayram Uras (41) yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen ve akaryakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Uğur Can Uras (22) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Uras araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler yaralı sürücünün yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredekileri vatandaşların çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Bayram Uras, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        YARALI SÜRÜCÜNÜN KUZENİ OLDUĞUNU GÖREN TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Araçtan kurtarmaya çalıştığı otomobil sürücüsünün kuzeni olduğunu gören TIR sürücüsü Uğur Can Uras sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince sakinleştirilen TIR sürücüsü Uras, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        KURTARILAMADI

        Tedavi altına alınan Bayram Uras, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Bayram Uras'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #Bursa
        #haberler
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