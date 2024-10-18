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        Haberler Gündem Bursa'da ev yangını: Felçli hasta ağır yaralandı

        Bursa'da ev yangını: Felçli hasta ağır yaralandı

        Bursa'da üç katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, kurtarılan 70 yaşındaki felçli hasta, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 00:48 Güncelleme: 18.10.2024 - 00:49
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        Bursa'da ev yangını: Felçli hasta ağır yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan 70 yaşındaki felçli hasta hastaneye kaldırıldı.

        Fatih Mahallesi 4. Kale Sokak'taki üç katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

        AA'nın haberine göre; Yangında ağır yaralanan felçli hasta Muhammet Çalışkan, itfaiye ekiplerince evden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çalışkan, 112 Acil Sağlık ekibince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #Bursa
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