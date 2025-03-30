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        Haberler Gündem Bursa'da elektrik kontağından çıkan yangında bir ev kül oldu - Güncel haberler

        Bursa'da elektrik kontağından çıkan yangında bir ev kül oldu

        Bursa'nın İznik ilçesinde, bir evde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 02:27 Güncelleme: 30.03.2025 - 02:27
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        Elektrik kontağından yangın çıktı
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        Yangın, saat 23.30 sıralarında kırsal Kırıntı Mahallesinde bulunan bir evde, iddiaya göre, elektrik kontağından çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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