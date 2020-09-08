Bursa'da doktorun feci ölümü

Akçalar bölgesindeki fabrikada denetimlerin tamamlanmasının ardından Hasanağa Mahallesi'nde bulunan fabrikanın diğer şubesine gitmek üzere yola çıkan Dr. Özgür bu sırada dönüş yapmakta olan TIR ile içinde bulunduğu araç arasında sıkıştı.
Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine gelen acil servis ekipleri, kaza geçiren Özgür'e ilk müdahalede bulundu. Ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan Özgür, yoldayken kalbi durdu ve hastaneye varamadan vefat etti.
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ PAYLAŞTI
Dr. Adil Özgür'ün ölümü üzerine Türk Tabipleri Birliği de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Yapılan paylaşımda " Bursa'da çalıştığı fabrikada Covid-19 denetimleri sırasında geçirdiği iş kazası nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Adil Özgür'ün yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
CENAZE KANADA'YA GÖNDERİLDİ
1960 yılında İran'ın Serab şehrinde doğan ve Kanada vatandaşı olan Dr. Adil Özgür, 1997'de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştu. Eşi ve çocukları Kanada'da yaşayan Dr. Özgür'ün cenazesi defnedilmek üzere Kanada'ya gönderildi.
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Sağlık Müdürlüğü ise yaptığı açıklamayla Adil Özgür'ün filyasyon ekibinde olmadığını bildirdi.
Açıklamada şöyle denildi: "Bursa’da özel bir hastanede ve aynı zamanda bir fabrikada iş yeri hekimliği yapan Dr. Adil Özgür, geçtiğimiz cuma günü elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Bazı haber sitelerinde iddia edildiği gibi, Dr. Adil Özgür’ün Sağlık Müdürlüğümüzce koronavirüs denetimleri kapsamında oluşturulan filyasyon ekibinde görevlendirmesi bulunmamaktadır. Merhum hekim arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiamıza baş sağlığı dileriz.
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