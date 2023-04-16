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Bursa'da dereye düşen kadın ve onu kurtarmak için atlayan babası hayatını kaybetti

Bursa'da fotoğraf çekmek isterken dengesi kaybedip dereye düşen 38 yaşındaki Esma Çiçek ile kızını kurtarmak için dereye atlayan 69 yaşındaki baba Mustafa Bolat can verdi

Giriş: 16.04.2023 - 00:19 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da dereye düşen kadın ve onu kurtarmak için atlayan babası hayatını kaybetti
AA

Samsun'dan kızını ziyaret için Bursa'ya gelen Mustafa Bolat (69) ve kızı Esma Çiçek (38) Osmangazi ilçesi Dağakça köyü Kaplıkaya Deresi kenarına gitti.

Burada fotoğraf çekmek isteyen Çiçek, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü.

Kızının suya kapıldığını gören Bolat da dereye atladı.

Baba ve kızın sudan çıkmadığını görenler durumu AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden 5 kişilik AFAD ekibi, baba ve kızının cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan cesetler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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