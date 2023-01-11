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Bursa'da denizde ölü bulunan kadının ölüm nedeni araştırılıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde kadın cansız bedeni bulundu. Dalgıç polislerce cansız bedeni kıyıya çıkarılan kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı

Giriş: 11.01.2023 - 18:20 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa Mudanya'da denizde kadın cansız bedeni bulundu - Bursa Haberleri
AA

Bursa'da denizde kadın cansız bedeni bulundu.

Mudanya ilçesi Güzelyalı mevkisinde denizin yüzeyinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Mudanya Deniz Limanı Şubesine bağlı dalgıç polisler, hayatını kaybettiği belirlenen kadının cesedini kıyıya getirdi.

Suna Yıldız'a (68) ait olduğu belirlenen ceset, belediyeye ait araçla Mudanya Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayın aydınlatılması ve kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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