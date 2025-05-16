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        Haberler Gündem Bursa'da çöken toprağın altında kalan işçi kurtarıldı - Güncel haberler

        Çöken toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında çöken toprağın altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:42 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:43
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        İşçi çöken toprağın altında kaldı
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        Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde, altyapı çalışması kapsamında kazı yapılırken toprak çöktü.

        İşçi Kadri E. (51) toprağın altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Bulunduğu yerden çıkarılan Kadri E, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. ​​​​​​​

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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