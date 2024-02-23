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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da ciple çarpışan servis minibüsü tramvay hattına girdi: 8 yaralı

        Bursa'da ciple çarpışan servis minibüsü tramvay hattına girdi: 8 yaralı

        Bursa'da ciple çarpışan servis minibüsü, tramvay hattına girerek durabildi. Kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 05:09 Güncelleme: 23.02.2024 - 05:49
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        Ciple çarpıştı, tramvay hattına girdi: 8 yaralı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde servis minibüsünün cipe çarpıp tramvay hattına girdiği kazada, 8 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İstanbul Yolu'nda Erol Ceylan idaresindeki servis minibüsü, kent merkezi istikametinde seyir halindeyken Yeşilova Mahallesi istikametine giden Ertuğrul H. yönetimindeki ciple çarpıştı.

        AA'nın haberine göre; çarpışmanın şiddetiyle savrulan servis minibüsü tramvay hattına girdi. Kazada minibüs sürücüsü ile yolculardan F.T, H.E, F.B, ve cipte bulunan S.B, E.S.A, ve H.D. ile F.E. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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