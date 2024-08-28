Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altında

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
İznik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Mecidiye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın ilçe merkezinden de görüldüğü mevkiye Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.
AA'nın haberine göre, alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.