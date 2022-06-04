Amca dehşeti! İki kardeş hayatını kaybetti

AA

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. M.G'nin (50) Alaattinbey Mahallesi Adalet Sokak'ta bağ evinde giden ve aralarında husumet olduğu iddia edilen yeğenleri Ş.G. (20) ve F.G. (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle M.G, iki kardeşi silahla vurdu. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki kişiyi Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.

AA'nın haberine göre; burada yapılan müdahalelere rağmen Ş.G. ve F.G, yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinden kaçan amca M.G'yi bulmak için çalışma başlattı.