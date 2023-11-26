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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da 3 gündür kayıp olarak aranan Furkan Kocabaş, barakada kafasından vurulmuş halde ölü bulundu! - Güncel haberler

        Bursa'da 3 gündür kayıp olarak aranan Furkan Kocabaş, barakada ölü bulundu

        23 yaşındaki Furkan Kocabaş, 3 gündür kayıp olarak aranıyordu. Bir barakadan silah seslerinin geldiği yönünde ihbar alan ekipler, barakada kafasından vurulmuş halde bulunan cansız bedenin Furkan Kocabaş'a ait olduğunu tespit etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 10:26 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:04
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        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
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        Bursa'da 3 gündür kayıp olarak aranan Furkan Kocabaş (23), barakada başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgi inceleme başlattı.

        Olay, saat 00.15 sıralarında Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Nar Sokak'taki bulunan bir barakada meydana geldi. Barakadan yükselen silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi tespit ettiler. Yapılan incelemede, kişinin olay yerinde başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada cansız bedenin, 23 Kasım'da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Furkan Kocabaş'a ait olduğu belirlendi.

        Kocabaş'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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