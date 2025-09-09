Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Bursa'da 13 kişi yedikleri bisküviden zehirlendi | Son dakika haberleri

        Bursa'da 13 kişi yedikleri bisküviden zehirlendi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve ziyarete giden 10'u çocuk 13 kişi, yedikleri bisküviden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 22:37 Güncelleme: 09.09.2025 - 22:37
        13 kişi bisküviden zehirlendi
        Bursa'daki olay, saat 18.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Lakşe Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

        Yakınları, Suriye uyruklu Mirali ailesini ziyaret etti. ikram olarak bisküvi ikram edildi. Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle fenalaşan Werde E. (8), Jalila Mir A. (28), Melek E. (7), Beyan M. (27), Muhammed Cemal M. (5), Fatma M. (1), Kamar M. (23), Mustafa M. (6), Necah K. (17), Cihan M. (7), Ayet M.(1), Muhammet Gays S. (2) ve Lin S.(7) özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

