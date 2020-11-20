Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 9 Ekim günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 9 Ekim Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 20 Kasım 2020

Bursa Cuma namazı saati: 12.54

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 20 Kasım 2020 Cuma 06:20 07:48 12:54 15:28 17:51 19:13 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:21 07:49 12:55 15:27 17:50 19:13 22 Kasım 2020 Pazar 06:22 07:50 12:55 15:27 17:49 19:12 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:23 07:51 12:55 15:26 17:49 19:12 24 Kasım 2020 Salı 06:24 07:53 12:55 15:26 17:48 19:11 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:25 07:54 12:56 15:26 17:48 19:11 26 Kasım 2020 Perşembe 06:26 07:55 12:56 15:25 17:47 19:11



20 KASIM CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Cennet: Müminleri Bekleyen Sonsuz Nimet"

CUMA NAMAZI ŞARTLARI NELERDİR?

1- Namazı şehirde kılmak. Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir.

2- İzinli olarak kılmak. [Gayrimüslim ülkelerde, cemaatin seçeceği imam, Cuma namazını kıldırır. Cumanın kabul olması şüpheli olan yerlerde, Cuma namazının son sünneti ile vaktin sünneti arasında dört rekat zuhr-i ahir [son öğle] namazı kılmalıdır.]

3- Öğle namazının vaktinde kılmak.

4- Vakit içinde hutbe okumak.

5- Hutbeyi namazdan önce okumak.

6- Cuma namazını cemaat ile kılmaktır. İmamdan başka, Hanefi’de 3, Maliki’de 12, Şafii ve Hanbeli’de 40 erkek gerekir.

7- Cami herkese açık olmak. Kapıyı kilitleyip içerde kılmak caiz olmaz.

Vücub şartları:

Cuma namazının Vücub şartları 9’dur:

1- Mukim olmak, seferi olmamak.

2- Sağlam olmak, hasta olmamak.

3- Hür olmak.

4- Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak.

5- Âkıl ve bâliğ olmak.

6- Kör olmamak.

7- Yürüyebilmek. Arabası olsa bile felçliye, ayaksıza farz değildir.

8- Erkek olmak. Cuma namazı kadınlara farz değildir.

9- Çok yağmur, kar, fırtına, çamur, çok soğuk olmamak.