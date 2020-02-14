14 ŞUBAT 2020
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Bursa cuma namazı saat kaçta? 14 Şubat 2020 Bursa Cuma saati

Bursa Cuma saati, bugün kılnacak Cuma namazı için hazırlıklarını yapan Bursalılar tarafından araştırılıypr. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı ezan ve namaz saatleri takvimine göre 14 Şubat Bursa Cuma namazı saati

14.02.2020 - 10:54 | Güncelleme:
cuma namazı

Bursa Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı haftalık ezan ve namaz vakitleri tablosunda yer alıyor. Bursalılar bugün okunacak öğle ezanıyla birlikte camileri doldurarak cuma namazını kılacak. 14 Şubat Bursa Cuma namazı saati haberimizde.

BURSA CUMA SAATİ KAÇTA? 14 ŞUBAT

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Bursa'da bugün saat 13:23'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak. Bursa'nın haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunu ise şöyle:

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
14 Şubat 2020 Cuma06:2807:5213:2316:1618:4420:03
15 Şubat 2020 Cumartesi06:2707:5113:2316:1718:4520:04
16 Şubat 2020 Pazar06:2607:5013:2316:1818:4620:05
17 Şubat 2020 Pazartesi06:2507:4913:2316:1918:4720:06
18 Şubat 2020 Salı06:2307:4713:2316:1918:4820:07
19 Şubat 2020 Çarşamba06:2207:4613:2316:2018:5020:08
20 Şubat 2020 Perşembe06:2107:4513:2316:2118:5120:09

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CUMA NAMAZINDA İÇ EZANI OKUMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.

Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152).

CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASI İÇİN ŞEHİRDE KILINMASI ŞART MIDIR?

İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.),şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).
Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.),“Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.

 

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