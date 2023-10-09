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        Haberler Magazin 'Bursa Bülbülü'nü izleyicilerle izlediler

        'Bursa Bülbülü'nü izleyicilerle izlediler

        'Bursa Bülbülü' adlı sinema filmi gösterime girdi. Yönetmeni ve başrol oyuncuları filmi İzmir'de izleyicilerle birlikte izledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 09:04 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:05
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        Gösterime 6 Ekim’de giren, Ata Demirer’in, senaryosunu yazıp, aynı zamanda başrolünde yer aldığı, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği 'Bursa Bülbülü', hafta sonu İzmir’de izleyicilerle buluştu.

        Ata Demirer, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Melek Büyükçınar ve yönetmen Hakan Algül’ün katıldığı izleyicili özel gösterime ilgi bir hayli büyüktü. Hayranlarıyla bir araya gelen Ata Demir, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Melek Büyükçınar ve yönetmen Hakan Algül, BKM Ege Bölge Temsilcisi Devajans’ın organizasyonuyla, AVM içinde kurulan özel bir platformda seyircileri ile sohbet edip fotoğraf çektirdi. Gösterilen yoğun ilgiden dolayı sinema salonuna gecikmeli olarak ulaşan oyuncular, filmi izleyicilerle beraber izledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ata Demirer
        #Bursa Bülbülü
        #özge özacar
        #Cem Gelinoğlu

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