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Son dönemlerde Dilan Polat ile kavgalarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak’ın yaptığı bir paylaşım yeniden gözaltına alınmasına neden oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’un haberine göre, Parlak, sosyal medya hesabından beline taktığı tabancayı çıkartarak çektiği videoyu paylaştı.

ÜZERİNDE KAYITLI RUHSATLI SİLAH ÇIKMADI

Bu paylaşım üzerine savcılık harekete geçti. Çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirten Banu Parlak’ın üzerine kayıtlı silah ruhsatı bulunmaması üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Parlak’ın silahlı paylaşımlar yapması üzerine cumhuriyet başsavcılığın talimatı ile mahkemeden alınan arama kararla polis ekipleri harekete geçti. Banu Parlak’ın Beylikdüzü’nde bulunan evinde arama yapıldı.

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Evde yapılan aramada “Hayalet silah olarak bilinen Glock Gen 5 marka ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 9 mermi ele geçirildi.

Silaha el konulurken, Banu Parlak gözaltına alındı. Parlak işlemlerin ardından yarın adliyeye gönderilecek.