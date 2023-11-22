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        Haberler Gündem Banu Parlak gözaltına alındı

        Banu Parlak gözaltına alındı

        Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın yaptığı silahlı paylaşım savcılığı harekete geçirdi. Parlak'ın evinde yapılan aramada hayalet silah olarak bilinen Glock marka bir tabanca ele geçirildi. Sosyal medyada 'Ruhsatım var' dediği silah ruhsatsız çıktı. Parlak gözaltına alındı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 22.11.2023 - 22:41 Güncelleme: 22.11.2023 - 23:19
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        Banu Parlak gözaltına alındı
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        Son dönemlerde Dilan Polat ile kavgalarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak’ın yaptığı bir paylaşım yeniden gözaltına alınmasına neden oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’un haberine göre, Parlak, sosyal medya hesabından beline taktığı tabancayı çıkartarak çektiği videoyu paylaştı.

        ÜZERİNDE KAYITLI RUHSATLI SİLAH ÇIKMADI

        Bu paylaşım üzerine savcılık harekete geçti. Çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirten Banu Parlak’ın üzerine kayıtlı silah ruhsatı bulunmaması üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Parlak’ın silahlı paylaşımlar yapması üzerine cumhuriyet başsavcılığın talimatı ile mahkemeden alınan arama kararla polis ekipleri harekete geçti. Banu Parlak’ın Beylikdüzü’nde bulunan evinde arama yapıldı.

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        Evde yapılan aramada “Hayalet silah olarak bilinen Glock Gen 5 marka ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 9 mermi ele geçirildi.

        Silaha el konulurken, Banu Parlak gözaltına alındı. Parlak işlemlerin ardından yarın adliyeye gönderilecek.

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