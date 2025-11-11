Bursa - Akçay kaç kilometre? Bursa - Akçay arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bursa'da yaşayanlar için Akçay, en yakın ve en geleneksel deniz kaçamaklarından birini ifade eder. Bu seyahat, Uludağ'ın eteklerinden Kaz Dağları'nın eteklerine doğru, Marmara'nın güneyinden Kuzey Ege'nin zeytin kokulu kıyılarına bir geçiştir. Modern otoyolların sunduğu hız veya eski devlet yolunun nostaljik ritmi arasında bir tercih yapmayı gerektiren bu yolculuğun tüm seçeneklerini, sürelerini ve maliyetlerini bu yazımızda sizler için detaylıca inceledik. Yolculuğunuz için en ideal planı yapmak üzere okumaya devam edin...

BURSA - AKÇAY ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Bursa şehir merkezi ile Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay sahil beldesi arasındaki karayolu mesafesi, seçilen güzergaha göre küçük farklılıklar gösterir. Günümüzde bu iki nokta arasında sürücülerin tercih ettiği iki ana rota bulunmaktadır:

İstanbul-İzmir Otoyolu (O-5) Rotası: Bu, en modern ve en hızlı seçenektir. Bursa'dan yola çıkıp İstanbul-İzmir Otoyolu'na (O-5) bağlanılır ve Balıkesir Kuzey çıkışına kadar bu otoyol kullanılır. Oradan Edremit-Akçay yoluna devam edilir. Bu rota, mesafeyi biraz uzatsa da (yaklaşık 200 ila 210 kilometre ), kesintisiz ve hızlı bir sürüş sağlar.

İki rota arasındaki tercih, genellikle sürücünün zaman ve maliyet önceliğine göre değişir. Otoyol daha hızlıdır ancak ücretlidir; devlet yolu ise ücretsizdir ancak daha yavaştır.

BURSA - AKÇAY ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

Bursa ile Akçay arasındaki yolculuk süresi, seçilen rotaya ve trafik durumuna bağlı olarak büyük ölçde değişiklik gösterir.

Otoyol (O-5) Üzerinden: En hızlı seçenek budur. Yüksek hız limitleri ve kesintisiz sürüş sayesinde, ideal trafik koşullarında yolculuk yaklaşık 2 saat 30 dakika ile 2 saat 45 dakika arasında tamamlanabilir. Otoyola girmek ve çıkmak için kat edilen ek mesafe, otoyolda kazanılan hızla telafi edilir.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden (Bursa OT) Akçay Otogarı'na gün boyunca, özellikle yaz sezonunda, neredeyse her 30-45 dakikada bir sefer bulmak mümkündür. Firmalar: Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm gibi tüm ulusal firmaların yanı sıra, Balıkesir Uludağ Turizm gibi yerel ve güçlü firmalar da bu hatta aktif olarak çalışır.

Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm gibi tüm ulusal firmaların yanı sıra, Balıkesir Uludağ Turizm gibi yerel ve güçlü firmalar da bu hatta aktif olarak çalışır. Yolculuk Süresi: Otobüsler genellikle Balıkesir merkez veya Susurluk'taki dinlenme tesislerinde mola verirler. Bu molalar ve ara duraklardaki (Balıkesir, Edremit) yolcu indirme-bindirme işlemleri dahil edildiğinde, otobüsle Bursa-Akçay arası yolculuk ortalama 3 saat 30 dakika ile 4 saat arasında sürmektedir. Tren ve Uçak Alternatifleri: Bu iki nokta arasında pratik bir tren veya uçak bağlantısı bulunmamaktadır. Tren: Bursa'da aktif bir şehirlerarası yolcu treni istasyonu yoktur.

Bursa'da aktif bir şehirlerarası yolcu treni istasyonu yoktur. Uçak: Bursa Yenişehir Havalimanı (YEI) ile Akçay'a en yakın havalimanı olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı (EDO) arasında direkt bir uçuş hattı yoktur. Karayolu bu kadar kısa ve verimliyken, hava yolu pratik bir seçenek değildir.