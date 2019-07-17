Vakıf üniversitelerinin temel farklarından biri de eğitim ve öğretimin ücrete tabi olmasıdır. Vakıf üniversitelerini tercih etmeyi düşünen adayların burslarla ilgili üniversitenin sağladığı imkânları ve bursluluk koşullarını çok iyi araştırmaları gerekmektedir.

Burs veren üniversiteler kapsamında yer alan vakıf ve devlet üniversiteleri öğrencilere farklı oranlarda ve farklı imkânlarda burslar sağlamaktadır. Burs veren üniversitelerin, burs vermedeki en temel amacı öğrencinin başarısını desteklemektir.

Burs veren üniversiteler arasında burslar üniversitelere göre farklı oranlarda ve farklı başlıklar altında yer almaktadır. Bu burslar; ÖSYM Bursları, Tercih Bursları, Akademik Başarı Bursları, Üniversite Giriş Bursu, Kardeş Bursu, Kurum Bursu, Özel Mahrumiyet Bursu, Spor Bursu, Bilim, Sanat, Din ve Kültür Bursu, IB Bursu, TÜBİTAK Bursu, Personel Bursu, Mezuniyet Bursu, İhtiyaç Bursu, Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu, Engelli Öğrenci Bursu olmak üzere farklı başlıklarda ve 0,%75,%50,%25 ve %5 gibi farklı oranlarda verilmektedir.

Burs veren üniversitelerde adaylar bu bursların bir kısmını üniversite tercihini belirlerken alabileceği gibi bazılarını da üniversite eğitiminde sağladığı başarı doğrultusunda alabilmektedir.

Burs veren üniversiteler arasında önemli olan adayın aldığı puana göre hangi türde yer alan burstan hangi oranda yararlanabileceğini detaylı bir şekilde araştırmasıdır. Burs veren üniversiteler ve sağladığı burs imkanları ile ilgili bilgilere adaylar üniversitelerin web sayfalarından, ÖSYM’nin tercih döneminde yayınladığı kılavuzun özel koşullar ve açıklamalar kısmından ulaşabilirler. Burs veren üniversiteler arasında tercih yapacak olan aday öğrenci bursunun kesilme şartları ile ilgilide mutlaka üniversitelerden bilgi almalıdır.

BURS VEREN ÜNİVERSİTELER 2019

Nişantaşı Üniversitesi, sporda başarılı olanlara yüzde 100’e kadar burs veriyor. Üniversite bünyesinde kurulan NishNova Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde, öğrencilere projelerini hayata geçirme fırsatı sunuyor. TÜBİTAK tarafından tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda madalya kazanan ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin ilgili alanının burslu programlarına sınavsız yerleşen öğrenciye, 9 ay boyunca miktarı mütevelli heyet tarafından belirlenen bilim bursu veriliyor.

Sıralamada ilk 10 bine girerek Özyeğin Üniversitesi’ni tercih eden adaylar, yılda dokuz ay, sıralamalarına göre yurt, nakit, yemek, ulaşım bursu kazanıyor.

YKS sıralamasına göre 5 bin TL’yi bulan burslar var. İlk 100 arasındaki adaylardan kendini seçene, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 8 ay boyunca 5 bin lira burs veriyor. Bu üniversitede lisans okuyan öğrencinin kardeş, anne, baba ve eşine yüzde 20 indirim yapılıyor.

Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı’nda, 2018’de üniversitenin tam burslu programına yerleşenlere ihtiyaç durumları tespit edilerek yurt, kitap bursu ya da cep harçlığı veriliyor.

SAY, SÖZ ve EA puanında ilk 100’e girerek Yeditepe Üniversitesi’ne girene 1.250 TL, DİL puanında ise 500 TL burs imkanı var. DİL puan türünde 200’de olup Yeditepe Üniversitesi’ne yerleşenler, üniversite sosyal tesislerindeki imkânlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Ayrıca öğrenci yurtta kalmak isterse yurt, istemezse ücretsiz ulaşım fırsatı sağlanıyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 7 ay 5 bin TL eğitim bursunun yanı sıra ücretsiz yurt ve yemek hizmeti sağlıyor. Biruni Üniversitesi’nin burs miktarı 4 bin lira. İzmir dışında ikâmet eden ve dil puan türünde ilk 1.000’de, diğer puan türlerinde ilk 5 binde yer alarak Yaşar Üniversitesi’ne giren ve tam burslu olarak kayıt yaptıran öğrenciler, üniversitenin yurdundan ücretsiz faydalanıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, öğretmen çocuklarına öğrenim ücretinin yüzde 10’u kadar indirim sağlarken, maddi açıdan zorluk yaşadığını belgeleyen aktif öğrencilere ‘İhtiyaç Bursları’ veriyor. Liseyi birincilikle bitirenler, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ni tercih etmeleri halinde yüzde 25 burs alabiliyor.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TÜBİTAK’ın tanıdığı liseliler için düzenlenen ulusal bilim olimpiyatlarında derece alıp lisans programına yerleşen öğrencilere, ilk 50 bine girmek şartıyla mütevelli heyet başkanınca belirlenen kontenjan dahilinde ‘Ulusal Bilim Olimpiyatları Bursu’ sağlıyor.

Lokman Hekim Üniversitesi, olimpik branşlarda uluslararası turnuvalar, Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat derecesi olan ve üniversite takımında oynamayı kabul eden üç öğrenciye, tam burs veriyor. Konya Ticaret Odası üyelerinin birinci derece yakını ve eşi, KTO Karatay Üniversitesi’nde yüzde 15 destek bursu kazanıyor.

Yakın illerden, Kapadokya Üniversitesi’ne girenler yüzde 15 bölge bursu alabiliyor. Kapadokya Üniversitesi tarafından yapılan ‘Mesleki Eğilim Testi’ni çözen ve alınan sonuçlar doğrultusunda önerilen bölümlerden birine yerleşen öğrenciler, mesleki eğilim bursu alıyor. Sözel puan türünde ilk 1.000, 2 bin ve 3 bin’e, sayısal ve eşit Ağırlık puan türlerindeyse ilk 3 bin, 4 bin ve 5 bine girenler, yıllık eğitim-öğretim ücretinden muaf oluyor. Her yıl 9 ay boyunca derecelerine göre 900, 600 ve 400 TL olmak üzere gereksinim bursu kazanıyorlar. Bu öğrencilere yıllık 2 bin TL, bilgisayar ve kitap bursu ve üniversitenin yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı da sağlanıyor. Ayrıca öğrenciye öğrenim yaşamı boyunca gösterdiği performansa göre çeşitli burs destekleri de veriliyor. Bunlar; yüksek lisansa ücretsiz devam bursu, isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı İndirimi, sporda başarı indirimi, ihtiyaç bursu, çift anadal-yandal avantajı, Mütevelli Heyet ve Kültür Eğitim Vakfı Özel Bursuları.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, yakın ilçelerden mezun olanlara yüzde 20 indirim sağlıyor. Darüşşafaka ve Şişli Terakki lisesi mezunundan ilk üç tercihte Işık Üniversitesi’ni yazana yüzde 50 indirim sağlanıyor. Işık, güzel sanatlar liselerini bitirerek özel yetenek sınavıyla güzel sanatlar fakültesine ücretli kayıt yaptıranlara da aynı oranda indirim yapıyor. IB diploması olan ve Işık Üniversitesi’ne kayıt yaptıranlar, öğretim ücretinin yüzde 50’sini ödemiyor.

MEF Üniversitesi’nde 9 ay 1.200 TL burs veriliyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin 4 program hariç önlisansını ilk üçte yazan komşu ilçelerdeki öğrencileri, yüzde 45 ‘Yöre Bursu’ bekliyor. İlk 10.000’de yer alarak, Sabancı Üniversitesi’ne yarım bursla giren öğrencilerin bursu Yüksek Başarı Bursu’na yükseltiliyor. Yüksek Başarı Bursu kazanan öğrencilere öğrenim ücretinden yüzde 75 muafiyet sağlanıyor.

TÜBİTAK’ın uluslararası bilim yarışmalarında madalyası olan ve o alanla ilgili Çankaya Üniversitesi’nin tam burslu programlarına sınavsız yerleşen altın madalya sahiplerine aylık 1.900 TL, gümüş madalyası olanlara 1.400 TL, bronz madalya alanlara ise 1.250 TL ödeniyor. Arı Okulları mezununa Çankaya Üniversitesi yüzde 25 indirim yapıyor.

Antalya Bilim Üniversitesi’ne TYT’de ilk 100’e girip yerleşen 2.150 TL burs, bir dönem yurtdışında dil eğitimi ve ücretsiz yurt kazanacak. Liseden birincilikle mezun olarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni seçenler veya milli sporcular, yüzde 100 burs kazanıyor. Şehit ile gazilerin eş ve çocukları, İstanbul Şişli MYO’da yüzde 75 burslu okuyor.

Kadir Has Üniversitesi öğrencilere, ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda üniversiteye giriş üstün başarı bursu (Tam, %75, %50 ve %25 burslu) veya ücretli lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ÖSYS sıralamasında, Sayısal (SAY),Sözel (SÖZ),Eşit Ağırlık (EA) puan türlerine göre Kadir Has bursu, tercih bursu, IB –Abitur – Matura bursu, spor bursu, KHAS onur bursu ve barınma/yurt bursu ile bir çok kolaylık sağlıyor.

Başkent Üniversitesi’nde yerleştiği puan türüne göre ilk 5 bin başarı sıralamasındaki öğrencileri konaklama, cep harçlığı, yemek gibi destek bursları bekliyor. Türkiye’nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, YKS puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 100’e giren ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3 bin lira üstün başarı bursu, 101-500’e giren ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 2 bin lira üstün başarı bursu, 501-1000’e giren ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere aylık bin lira üstün başarı bursu verecek.

İlk 250’den kendini seçene Haliç Üniversitesi yüzde 100 burs ve 9 ay boyunca 1.000 TL. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde her yıl dokuz ay burs hakkı veriliyor. İstanbul Şehir Üniversitesi ise IB diploma notu 32; Abitur ve Matura’sı ise 2.00 olan öğrencilere yüzde 25 indirim sağlıyor.

Haliç Üniversitesi’nde okuyan bir öğrenci anne ya da babasını kaybederse yüzde 50, ikisi vefat ederse yüzde 100; şehit eşi ve çocuklarına yüzde 50, gazi eşi ve çocuklarına yüzde 25 burs sağlanıyor. Üniversite ayrıca, yüzde 80’e kadar engeli bulunan öğrenciye yüzde 50, yüzde 60’a kadar olanlara da yüzde 25 burs sunuyor.

İlk 5 binde olan okul birincileri, İstinye Üniversitesi’ni seçerse, sıralamasına göre farklı oranlarda burs hakkı elde ediyor. Ayrıca bu üniversitenin öğrencileri girişimcilik ve inovasyon, spor, kültür, sanat, sosyal sorumluluk, bilim ve teknoloji, uluslararası etkinlik alanlarındaki başarılarıyla, bursluluk komitesinin değerlendirmesi sonucunda yüzde 20 ile 100 oranında burs alabiliyor.

İlk 50 binden Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin tam burslu programlarına yerleşene, iş garantisi veriliyor. Öğrenci 100 bindeyse 8 ay boyunca 300 ile 6 bin TL arasında burs da alıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi, IB diploması 35-45 olanlara yüzde 100 burslu okuma imkânı tanıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi tıp fakültesine tam burslu giren ilk 1.000’dekilere aylık 4 bin TL, ilk 2 bindekilere 3 bin TL, ilk 3 bindekilere 2 bin TL eğitim desteği ve ücretsiz ‘İngilizce hazırlık’ eğitimi sunuyor.

İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı ile Moda ve Tekstil Tasarımı bölümlerinin sınavlarında başarılı olup kayıt yaptıranlar, yüzde 50 ‘Sanata ve Yeteneğe Destek Bursu’ hakkı kazanıyor. Öte yandan, Arel Liseleri mezununa İstanbul Arel Üniversitesi yüzde 50 burs veriyor.

İstanbul Bilim Üniversitesi, şehit ve gazi çocuklarına yüzde 25 indirim yapıyor. İlk 500’den, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne tam burslu yerleşene, 9 ay 1.000 TL destek, ücretsiz öğle yemeği ve konaklama imkanı var.

İbn Haldun Üniversitesi’nin burslu kontenjanlarına kayıt yaptıranlara, dizüstü bilgisayar hediye edilirken ücretsiz yemek ve yurt imkânı da sunuluyor. Toros Üniversitesi MEV Özel Toros Anadolu, Özel Toros Fen ve Özel Tarsus Toros Anadolu liselerinden mezunlara mütevelli heyetin belirlediği oranda indirim uyguluyor.

Maltepe Üniversitesi, ilçe mezununa yüzde 25 indirim yapıyor. İstanbul dışından Maltepe Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenci, ilk 2 bin 500’deyse ücretsiz yurt ve yemek imkânı elde ediyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ise son dört yılda olimpiyat, dünya, Avrupa, Balkan, Akdeniz oyunlarında ferdi veya takım olarak ilk üçte yer alanlara ve üniversite adına yarışmalara katılanlara öğrenim ücreti üzerinden yüzde 100 indirim yapıyor.

TED Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun tanıdığı spor dallarında A ve genç milli takımla kulüp düzeyinde A ve genç takımda aktif olan ve sakatlığı bulunmayanlardan ücretin yüzde 50’sini almıyor. Ankara dışından bu üniversitenin tam burslu bölümlerine yerleşenlere, dil puan türünde ilk 3 bin, diğer puan türlerinde ilk 30 bin içindeyse, kahvaltı ve akşam yemeği dâhil olmak üzere ücretsiz yurt hakkı veriliyor. Sanko Üniversitesi’ni ilk üç tercihine yazarak yerleşen şehit ve gazi çocuklarına, yüzde 50 indirim yapılıyor.

Kardeşiniz de sizin üniversitenizi seçmek istiyorsa, çok şanslı. Çünkü bazı kurumlar, kardeş indirimi yapıyor. Örneğin, Altınbaş Üniversitesi’ne aynı anda kayıt yaptıran kardeşlerin ikisi de yüzde 15 indirimden faydalanabilecek.

Beykent Üniversitesi ise okuduğu bölümü sınıf birincisi olarak bitiren öğrenciye, bir sonraki eğitim yılında geçerli olmak üzere bir sene süreyle yüzde 50 burs veriyor. Üniversitelerin bazı anlaşmaları da öğrencilere fırsatlar sunuyor. Örneğin, Çağ Koleji mezununa Çağ Üniversitesi yüzde 50 burs imkanı sağlıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurumlarda yetişen, bakım ve koruma altındaki başarılı çocuklara, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin tam burslu olmayan programlarına yerleşmeleri durumunda yönetim kurulunun önerisiyle mütevelli heyet tarafından belirlenen sayıda öğrenci için yüzde 25 burs sağlanıyor.

İstanbul Kent Üniversitesi, tam burs dışındaki bölümlerine yerleşen engelli öğrencilere, puan türüne göre ilave burs sağlıyor. Ayrıca ÖSYS sonucuna göre, yine burssuz bölümlere kayıt yaptıran kız öğrenciler şartları, kontenjanları ve burs oranı her akademik yıl öncesinde belirlenen ilave burs alıyor.

YÖK de başarılı öğrencileri ödüllendiriyor. İlk kez 2016-2017 eğitim yılında 23 lisans programı için başlatılan ‘YÖK Başarı Bursu’ sayısı, 2017-2018’de 31’e çıkarılmıştı.

2018-2019 öğretim yılında 36’ya yükseldi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç temel bilim, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri, veterinerlik, astronomi ve uzay bilimleri, uzay bilimleri ve teknolojileri, hidrojeoloji mühendisliği ile tohum bilimi ve teknolojisi programlarına ilk üç sırada yerleşen tüm öğrencilere yıl boyunca aylık 700 TL burs verileceğini açıkladı. Saraç konuyla ilgili şunları söyledi:

“Yeni YÖK olarak, ülkemizin bilgi temelli gelişimi açısından yükseköğretim sistemimizin bilimsel yapısının zeminini oluşturan temel bilimler programları ile öncelikli alanlarında stratejik öneme sahip lisans programlarını seçecek öğrencilerimiz için başlattığımız ‘YÖK Başarı Bursları’nın kapsamını genişlettik. Temel bilimler artık değer kaybeden değil, değer kazanan programlarımız arasında yer alıyor. Ayrıca suya, toprağa dokunarak, tarım-ziraat, orman, su ürünleri ve hayvancılık odaklı lisans programlarına yönelik iyileştirici tedbirler almaya devam ediyoruz.”