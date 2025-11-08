Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Burnumuzun hafızası var mı? Kokular ve anılar arasındaki şaşırtıcı bağ

        Bir koku, bir anı: Beynimiz neden kokularla zamanda yolculuk ediyor?

        Bir anda burnunuza dolan o tanıdık koku, sizi yıllar öncesine, çocukluğunuzun bir anına götürebilir. Bilim insanlarına göre bunun nedeni, koku alma merkezimizin doğrudan beynin hafıza bölgeleriyle bağlantılı olması. Peki, kokular nasıl oluyor da geçmişi bu kadar canlı biçimde canlandırabiliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 11:30 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Neden bazı kokular bizi geçmişe geri götürür?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kokuların duygular üzerindeki etkisi tesadüf değil. Beynimizdeki piriform korteks ve hipokampus arasındaki yakın ilişki, kokuların güçlü bir hafıza tetikleyicisi olmasını sağlıyor. Belki de bu yüzden bir parfüm kokusu, çocukluk yazlarını bir anda gözlerimizin önüne getirebiliyor.

        Hafıza güçlendirici doğal yöntemler
        Hafıza güçlendirici doğal yöntemler
        Günde en fazla ne kadar kahve içilmeli?
        Günde en fazla ne kadar kahve içilmeli?

        KOKU ALMA DUYUSUNUN KÖKENİ

        Koku alma, canlılar arasındaki en eski duyulardan biridir. Havadaki ve sudaki kimyasal maddeleri algılayabilmek için gelişmiş, hatta bakterilerde bile karşılığı bulunan ilkel bir sistemdir. Görme, işitme ve dokunma gibi duyuların ortaya çıkmasından çok önce, canlılar çevrelerindeki kimyasal sinyalleri algılayarak tepki vermeyi öğrenmişlerdir.

        REKLAM

        DUYULARIN KARŞILAŞTIRMASI

        Görme duyusu, gözdeki dört farklı ışık alıcısı sayesinde gerçekleşir. Bu hücreler, ışığı beyin tarafından yorumlanabilecek elektrokimyasal sinyallere dönüştürür.

        Dokunma duyusu ise basınç, sıcaklık, soğukluk ve acıyı algılayan çeşitli alıcılara bağlı olarak çalışır. Fakat bu duyular, koku alma sisteminin karmaşıklığı karşısında oldukça sade kalır. İnsan burnunda, farklı kokuları ayırt etmemizi sağlayan 1000’den fazla koku alıcısı (reseptör) bulunur. Bu reseptörler yaşam boyu yenilenir ve alışık olduğumuz kokulara göre duyarlılıklarını değiştirebilir.

        KOKULARIN DİLİ

        İnsanlar genellikle kokuları tanımlamakta zorlanır. Görüntüleri ya da sesleri betimleyebiliriz; ancak kokular için çoğunlukla karşılaştırma yaparız: “çiçek gibi”, “ıslak köpek gibi”, “taze ekmek kokusu” deriz. Çünkü kokulara doğrudan isim vermektense, onları tanıdık nesnelerle ilişkilendiririz.

        REKLAM

        KOKU ALMA SOĞANI VE HAFIZA

        Kokuların beyinde işlendiği bölgeye koku alma soğanı (olfactory bulb) denir. Bu yapı, hafızanın oluşumunda kilit rol oynayan hipokampusun hemen yanında yer alır. Nörologlar, hipokampusun “epizodik hafıza” adı verilen olay temelli hatıraların depolanmasında görevli olduğunu keşfetmiştir.

        Bu nedenle, kokular ve anılar arasında güçlü bir bağ bulunur. Burnumuza tanıdık bir koku geldiğinde, o koku hipokampusla doğrudan etkileşime girer ve geçmişe ait bir anı bir anda canlanabilir.

        TALAMUSU ATLAYAN DUYU

        İlginç bir şekilde, koku duyusu diğer tüm duyulardan farklı olarak talamus adlı “beyin aktarma merkezine” uğramaz. Görme, işitme ve dokunma gibi duyular önce talamusta işlenir, ardından ilgili beyin bölgelerine gönderilir.

        Koku ise bu aşamayı atlayarak doğrudan koku alma soğanına gider. Bu doğrudan bağlantı, kokuların neden bilinçte daha hızlı ve güçlü bir etki yarattığını açıklar. Talamusun filtreleme görevinden geçmediği için, kokuların bilince ulaşmama ihtimali neredeyse yoktur.

        REKLAM

        KOKU HAFIZASININ GÜCÜ

        Son yıllarda yapılan araştırmalar, koku hafızasının neden bu kadar güçlü olduğunu daha iyi açıklıyor. Koku alma soğanının devamında yer alan piriform korteks, yalnızca kokuları ayırt etmekle kalmaz; aynı zamanda kendi hafıza deposuna da sahip olabilir.

        Bilim insanları, sıçanlarda bu bölgede elektriksel uyarımlar yoluyla yeni hafızalar oluşturmayı başarmıştır. Özellikle orbitofrontal korteks adı verilen ve karar verme, yargılama gibi üst düzey bilişsel işlevlerden sorumlu bölge uyarıldığında, piriform kortekste kalıcı koku anıları yaratılabilmiştir.

        KOKULARIN ANILARI UYANDIRMASI

        Özetle, kokuların anıları tetiklemesinin nedeni, koku alma sisteminin beynin derin hafıza merkezleriyle, hipokampus ve amigdala doğrudan bağlantılı olmasıdır. Ayrıca piriform korteksin kendi hafıza kapasitesi, bu bağın gücünü artırır.

        Bu yüzden bir koku duyduğumuzda, yalnızca burnumuz değil; zihnimiz de geçmişe doğru bir yolculuğa çıkar. Büyükannemin oyuncak dolabının kokusu gibi… Bir koku, bir anda zamanı geri sarabilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Habertürk Anasayfa