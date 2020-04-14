burma baklava tarifi

Burma Baklava nasıl yapılır? Şerbetiyle kulaklara gelen çıtır sesiyle iştahları kabartan leziz aromasıyla tatlı krizlerini doruk noktasında doyuracaktır. Hamurunuzu kendiniz yapıp içerisine istediğiniz gibi doldurmak için oklavanızı elinize alıp hamuru açmaya başlayabilirsiniz. Hamuru ne kadar ince açarsanız o kadar enfes bir tat elde edersiniz.

Burma BaklavaMalzemeler:

Hamuru için:

2 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı ılık süt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı sirke

2 çorba kaşığı yoğurt

Aldığı kadar un

İçi için:

Yarım kilo ceviz veya fındık

Açmak için:

Nişasta

Üzeri için:

250 gr tereyağı

Şerbet için:

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

Biraz limon

Burma Baklava Yapılışı:

Hamuru yoğurup yarım saat kadar dinlendirin.

Eşit büyüklükte bezelere ayırın. İstediğiniz büyüklükte açın.

Bir yufkayı tamamen açtıktan sonra içerisine cevizi serpin.

Ardından yufkayı ortadan ikiye kesin. Oklavaya yufkayı sarın, yufkaları iki ucundan büzerek oklavadan çıkartın. Oklavadan çıkarttığınız yufkaları istediğiniz boyutta keserek yağlı kâğıt serili tepsiye veya yağlanmış tepsiye koyun.

Tepsiniz dolana kadar işlemi tekrar edin.

Üzerinde eritmiş olduğunuz tereyağını gezdirip ısıttığımız fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Şerbeti 10 dakika kaynatıp limon suyunu ekledikten sonra 10 dakika daha kaynatın. Tatlı ılık şerbet sıcakken tatlıya döküp servis edebilirisiniz. Afiyet olsun.

Burma Baklavanın Püf Noktaları:

Hamur yoğururken unu kontrollü eklemelisiniz, Ele yapışmayan bir hamur elde edince hamur oldu demektir.

Yoğurulan hamurun üzerine nemli bir bez örterek dinlendirmelisiniz.

Hamuru açacağınız zemine nişasta serpmelisiniz. Daha kolay açılacaktır.

Tatlıyı arada sırada kontrol ederek pişirmeyi unutmayın.