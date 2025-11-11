Burhaniye - Bursa kaç kilometre? Burhaniye - Bursa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Kuzey Ege'nin zeytin kokulu kıyılarından, Marmara'nın tarihi ve sanayi devi Bursa'ya doğru yola çıkmak, Türkiye'nin en keyifli güzergahlarından birini deneyimlemek demektir. Özellikle yaz aylarında tatilcilerin veya yıl boyunca iş ve ticaret amacıyla seyahat edenlerin sıkça kullandığı bu rotayı planlarken, en temel soru "Burhaniye - Bursa kaç kilometre?" olmaktadır. İşte bu popüler Ege-Marmara geçişinin tüm ulaşım sırları...
Ege Denizi'nin kıyısındaki Ören Plajı'nın sakinliğinden, Uludağ'ın eteklerindeki hareketli metropole uzanan bu seyahat, artık modern otoyol seçenekleriyle geçmişe göre çok daha konforludur. Hangi güzergahın daha hızlı olduğu, otobüsle veya özel araçla yolculuğun ne kadar sürdüğü gibi kritik bilgileri bu yazımızda sizler için detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Yolculuğunuz için en ideal planı yapmak üzere okumaya devam edin...
BURHANİYE - BURSA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?
Balıkesir'in Burhaniye ilçesi ile Bursa şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, seçilen güzergaha göre küçük farklılıklar gösterir. Günümüzde bu iki nokta arasında sürücülerin tercih ettiği iki ana rota bulunmaktadır:
İki rota arasındaki tercih, genellikle sürücünün zaman ve maliyet önceliğine göre değişir. Otoyol daha hızlıdır ancak ücretlidir; devlet yolu ise ücretsizdir ancak daha yavaştır.
BURHANİYE - BURSA ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Burhaniye ile Bursa arasındaki yolculuk süresi, seçilen rotaya ve trafik durumuna bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir.
Her iki rotada da, özellikle hafta sonları ve bayram tatillerinde Bursa şehir girişinde (İzmir Yolu veya Kestel-Gürsu tarafı) trafik yoğunluğu yaşanabilir ve bu durum toplam süreye 15-30 dakika ekleyebilir.
TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ
Burhaniye ile Bursa arasında seyahat etmenin en yaygın, en pratik ve en ekonomik toplu taşıma yöntemi şehirlerarası otobüslerdir. İki merkez arasında çok yoğun bir otobüs trafiği bulunmaktadır.