        Burhaniye - Bursa kaç kilometre? Burhaniye - Bursa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Kuzey Ege'nin zeytin kokulu kıyılarından, Marmara'nın tarihi ve sanayi devi Bursa'ya doğru yola çıkmak, Türkiye'nin en keyifli güzergahlarından birini deneyimlemek demektir. Özellikle yaz aylarında tatilcilerin veya yıl boyunca iş ve ticaret amacıyla seyahat edenlerin sıkça kullandığı bu rotayı planlarken, en temel soru "Burhaniye - Bursa kaç kilometre?" olmaktadır. İşte bu popüler Ege-Marmara geçişinin tüm ulaşım sırları...

        Giriş: 11.11.2025 - 15:38 Güncelleme: 11.11.2025 - 15:38
        Burhaniye - Bursa kaç kilometre?
        Ege Denizi'nin kıyısındaki Ören Plajı'nın sakinliğinden, Uludağ'ın eteklerindeki hareketli metropole uzanan bu seyahat, artık modern otoyol seçenekleriyle geçmişe göre çok daha konforludur. Hangi güzergahın daha hızlı olduğu, otobüsle veya özel araçla yolculuğun ne kadar sürdüğü gibi kritik bilgileri bu yazımızda sizler için detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Yolculuğunuz için en ideal planı yapmak üzere okumaya devam edin...

        BURHANİYE - BURSA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesi ile Bursa şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, seçilen güzergaha göre küçük farklılıklar gösterir. Günümüzde bu iki nokta arasında sürücülerin tercih ettiği iki ana rota bulunmaktadır:

        • İstanbul-İzmir Otoyolu (O-5) Rotası: Bu, en modern ve en hızlı seçenektir. Burhaniye'den yola çıkıp Balıkesir Kuzey gişelerinden O-5 Otoyolu'na bağlanılır. Bu rota, mesafeyi biraz uzatsa da (yaklaşık 165 ila 175 kilometre), kesintisiz bir sürüş sağlar.
        • Eski Devlet Yolu (D-565 / D-230) Rotası: Bu, daha geleneksel bir güzergahtır. Burhaniye'den Balıkesir şehir merkezine, oradan da Susurluk üzerinden Bursa'ya ulaşan D-565 karayolu takip edilir. Bu rota, kilometre olarak daha kısadır ve yaklaşık 150 ila 160 kilometre arasındadır.

        İki rota arasındaki tercih, genellikle sürücünün zaman ve maliyet önceliğine göre değişir. Otoyol daha hızlıdır ancak ücretlidir; devlet yolu ise ücretsizdir ancak daha yavaştır.

        BURHANİYE - BURSA ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Burhaniye ile Bursa arasındaki yolculuk süresi, seçilen rotaya ve trafik durumuna bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir.

        • Otoyol (O-5) Üzerinden: En hızlı seçenek budur. Yüksek hız limitleri ve kesintisiz sürüş sayesinde, ideal trafik koşullarında yolculuk yaklaşık 2 saat ile 2 saat 15 dakika arasında tamamlanabilir. Otoyola girmek ve çıkmak için kat edilen ek mesafe, otoyolda kazanılan hızla telafi edilir.
        • Eski Devlet Yolu Üzerinden: Kilometre olarak daha kısa olmasına rağmen, bu rota daha yavaş bir seyahat sunar. Balıkesir ve Susurluk gibi şehir merkezlerinin içinden veya çevre yollarından geçmek, trafik ışıkları, daha düşük hız limitleri (özellikle 70-82 km/s EDS koridorları) ve yoğun kamyon trafiği nedeniyle bu yolculuk genellikle 2 saat 30 dakika ile 3 saat sürer.

        Her iki rotada da, özellikle hafta sonları ve bayram tatillerinde Bursa şehir girişinde (İzmir Yolu veya Kestel-Gürsu tarafı) trafik yoğunluğu yaşanabilir ve bu durum toplam süreye 15-30 dakika ekleyebilir.

        TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ

        Burhaniye ile Bursa arasında seyahat etmenin en yaygın, en pratik ve en ekonomik toplu taşıma yöntemi şehirlerarası otobüslerdir. İki merkez arasında çok yoğun bir otobüs trafiği bulunmaktadır.

        • Sefer Sıklığı: Burhaniye Otogarı'ndan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (Bursa OT) gün boyunca, özellikle yaz sezonunda, neredeyse her 30-45 dakikada bir sefer bulmak mümkündür.
        • Firmalar: Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm gibi tüm ulusal firmaların yanı sıra, Balıkesir Uludağ Turizm gibi yerel ve güçlü firmalar da bu hatta aktif olarak çalışır.
        • Yolculuk Süresi: Otobüsler genellikle Balıkesir merkez veya Susurluk'taki dinlenme tesislerinde mola verirler. Bu molalar ve ara duraklardaki yolcu indirme-bindirme işlemleri dahil edildiğinde, otobüsle Burhaniye-Bursa arası yolculuk ortalama 2 saat 45 dakika ile 3 saat 30 dakika arasında sürmektedir.

        Tren ve Uçak Alternatifleri: Bu iki nokta arasında pratik bir tren veya uçak bağlantısı bulunmamaktadır.

        • Tren: Burhaniye'de tren istasyonu yoktur. En yakın ana hat istasyonu Balıkesir'dedir. Burhaniye'den otobüsle Balıkesir'e geçip oradan Bursa'ya trenle devam etmek (Bursa'ya da doğrudan YHT bağlantısı yoktur, otobüs aktarmalıdır) karayolundan çok daha uzun ve zahmetli olacaktır.
        • Uçak: Burhaniye'ye en yakın havalimanı Balıkesir Koca Seyit Havalimanı (EDO), Bursa'ya en yakın havalimanı ise Yenişehir Havalimanı'dır (YEI). Bu iki havalimanı arasında direkt bir uçuş hattı yoktur.
