Burhaniye - Bursa kaç kilometre? Burhaniye - Bursa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ege Denizi'nin kıyısındaki Ören Plajı'nın sakinliğinden, Uludağ'ın eteklerindeki hareketli metropole uzanan bu seyahat, artık modern otoyol seçenekleriyle geçmişe göre çok daha konforludur. Hangi güzergahın daha hızlı olduğu, otobüsle veya özel araçla yolculuğun ne kadar sürdüğü gibi kritik bilgileri bu yazımızda sizler için detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Yolculuğunuz için en ideal planı yapmak üzere okumaya devam edin...

BURHANİYE - BURSA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi ile Bursa şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, seçilen güzergaha göre küçük farklılıklar gösterir. Günümüzde bu iki nokta arasında sürücülerin tercih ettiği iki ana rota bulunmaktadır:

İstanbul-İzmir Otoyolu (O-5) Rotası: Bu, en modern ve en hızlı seçenektir. Burhaniye'den yola çıkıp Balıkesir Kuzey gişelerinden O-5 Otoyolu'na bağlanılır. Bu rota, mesafeyi biraz uzatsa da (yaklaşık 165 ila 175 kilometre ), kesintisiz bir sürüş sağlar.

Bu, en modern ve en hızlı seçenektir. Burhaniye'den yola çıkıp Balıkesir Kuzey gişelerinden O-5 Otoyolu'na bağlanılır. Bu rota, mesafeyi biraz uzatsa da (yaklaşık ), kesintisiz bir sürüş sağlar.

İki rota arasındaki tercih, genellikle sürücünün zaman ve maliyet önceliğine göre değişir. Otoyol daha hızlıdır ancak ücretlidir; devlet yolu ise ücretsizdir ancak daha yavaştır.

BURHANİYE - BURSA ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

Burhaniye ile Bursa arasındaki yolculuk süresi, seçilen rotaya ve trafik durumuna bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir.

Otoyol (O-5) Üzerinden: En hızlı seçenek budur. Yüksek hız limitleri ve kesintisiz sürüş sayesinde, ideal trafik koşullarında yolculuk yaklaşık 2 saat ile 2 saat 15 dakika arasında tamamlanabilir. Otoyola girmek ve çıkmak için kat edilen ek mesafe, otoyolda kazanılan hızla telafi edilir.

En hızlı seçenek budur. Yüksek hız limitleri ve kesintisiz sürüş sayesinde, ideal trafik koşullarında yolculuk yaklaşık arasında tamamlanabilir. Otoyola girmek ve çıkmak için kat edilen ek mesafe, otoyolda kazanılan hızla telafi edilir.

Burhaniye Otogarı'ndan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (Bursa OT) gün boyunca, özellikle yaz sezonunda, neredeyse her 30-45 dakikada bir sefer bulmak mümkündür.

Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm gibi tüm ulusal firmaların yanı sıra, Balıkesir Uludağ Turizm gibi yerel ve güçlü firmalar da bu hatta aktif olarak çalışır. Yolculuk Süresi: Otobüsler genellikle Balıkesir merkez veya Susurluk'taki dinlenme tesislerinde mola verirler. Bu molalar ve ara duraklardaki yolcu indirme-bindirme işlemleri dahil edildiğinde, otobüsle Burhaniye-Bursa arası yolculuk ortalama 2 saat 45 dakika ile 3 saat 30 dakika arasında sürmektedir. Tren ve Uçak Alternatifleri: Bu iki nokta arasında pratik bir tren veya uçak bağlantısı bulunmamaktadır. Tren: Burhaniye'de tren istasyonu yoktur. En yakın ana hat istasyonu Balıkesir'dedir. Burhaniye'den otobüsle Balıkesir'e geçip oradan Bursa'ya trenle devam etmek (Bursa'ya da doğrudan YHT bağlantısı yoktur, otobüs aktarmalıdır) karayolundan çok daha uzun ve zahmetli olacaktır.

Burhaniye'de tren istasyonu yoktur. En yakın ana hat istasyonu Balıkesir'dedir. Burhaniye'den otobüsle Balıkesir'e geçip oradan Bursa'ya trenle devam etmek (Bursa'ya da doğrudan YHT bağlantısı yoktur, otobüs aktarmalıdır) karayolundan çok daha uzun ve zahmetli olacaktır. Uçak: Burhaniye'ye en yakın havalimanı Balıkesir Koca Seyit Havalimanı (EDO), Bursa'ya en yakın havalimanı ise Yenişehir Havalimanı'dır (YEI). Bu iki havalimanı arasında direkt bir uçuş hattı yoktur.