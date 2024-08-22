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        Haberler Gündem Burhan Karakuş yasak aşk kurbanı mı? Şüpheli 3 kadın kim?

        Burhan Karakuş yasak aşk kurbanı mı? Şüpheli 3 kadın kim?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Burhan Karakuş cinayeti esrarını koruyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 18:06 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:06
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        Burhan Karakuş yasak aşk kurbanı mı?
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        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Burhan Karakuş cinayeti esrarını koruyor.

        O GECE NELER YAŞANDI?

        İNTİHAR DENDİ KAFASINDA 2 KURŞUN BULUNDU!

        Olay yaşandığında intihar süsü verilmek istenen bu olayın aslında bir cinayet olduğu çok geçmeden ortaya çıktı. Gözler Burhan’ın en son görüştüğü kişilere çevrildi. Burhan’ın yakın arkadaşları Utku, Kadir ve Emrullah şüpheli duruma düştü. Burhan Karakuş’u yakın arkadaşları mı öldürdü?

        BURHAN KARAKUŞ’UN ÖLÜMÜ PLANLI MIYDI?

        Burhan Karakuş’un eşi Sevgi Hanım'ı, yakın arkadaşı Utku’nun eşi Feride ve yine Utku’nun baldızı Gamze’yle aldattığı iddia ediliyor. Ayrıca Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'de Burhan Karakuş’un yeğeni Soner olayları doğrular açıklamalarda bulundu.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV'de.

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        #didem arslan yılmaz
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