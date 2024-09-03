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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burhan Karakuş'u kim öldürdü? | Son dakika haberleri

        Burhan Karakuş'u kim öldürdü?

        Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Türkiye'nin yakından takip ettiği Burhan Karakuş cinayetinin izini sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 19:43 Güncelleme: 03.09.2024 - 19:43
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        Burhan Karakuş'u kim öldürdü?
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        Burhan Karakuş’un eşi Sevgi Hanım’ın geçtiğimiz hafta canlı yayında suçlanan Gamze ile yüzleşmesi ses getirmişti. Gamze katıldığı son canlı yayında “Bu son gelişimdi.” diyerek canlı yayınlara katılmayacağını söyledi.

        UTKU İLK KEZ KONUŞTU!

        Didem Arslan Yılmaz canlı yayında şoke eden bilgiyi verdi. Program ekibi cinayette adı geçen Utku’ya ulaştı. Utku Vazgeçme ekibine özel açıklama yaparak cinayetle ilgisi olmadığını söyledi.

        Öte yandan Burhan’ın eşi Sevgi ve yeğeni Soner canlı yayında yine çarpıcı açıklamalar yaptı.

        CİNAYETİN GERÇEKLEŞTİĞİ YERDE CANLI YAYINDA

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi Sevgi Hanım’ın evine giderek canlı yayına olayları bir kez daha anlattı.

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