Burhan Karakuş cinayetinde yeni gelişme!
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Burhan Karakuş cinayetinin izini sürmeye devam ediyor.
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi cinayetin detaylarını aydınlatmak için cinayetin işlendiği yere gitti. Burhan’ın eşi Sevgi ve annesi olay günü yaşadıklarını adım adım anlattı.
SUÇLANAN 3 KADIN KONUŞMUYOR!
Burhan Karakuş’un eşi Sevgi Hanım’ın suçladığı 3 kadın Aysel, Feride ve Gamze sessizliğini koruyor. Gamze’nin canlı yayınlardan kaçmasının ardından oklar bir kez daha üçlüye döndü.
ÇAĞRILARA CEVAP VERMEDİLER!
Vazgeçme ekibi cinayette şüpheli görülen 3 kadının evine gitti fakat çağrılara cevap vermeyerek sessizliklerini korudular.