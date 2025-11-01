Habertürk
        Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu hizmete açıldı

        Yılda 831 milyon TL tasarruf sağlayacak yol açıldı

        Standardı yükseltilen Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu hizmete açıldı. Yolun resmi açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hizmete sunduğumuz bu yolumuz sayesinde, 70 dakika süren seyahat süresini yaklaşık 50 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 527 milyon lira, akaryakıttan ise 304 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 831 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 16:19 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:19
        Yılda 831 milyon TL tasarruf sağlayacak
        Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nun resmi açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, turkuaz rengi suyu ve beyaz kumları ile adeta cennetten bir köşeyi andıran Salda’yı bağrında taşıyan Burdur'un tarım ve hayvancılığın en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        92 kilometrelik Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu ile tarımın, turizmin ve ticaretin kalbine giden yeni bir yolun açıldığını kaydeden Uraloğlu, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de kara yollarını, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir yapı taşı olarak gördüklerini vurguladı.

        Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen 23 yıllık dönemde, kara yolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla, ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donatıyoruz. Zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri aşarak, doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım imkanı tesis ettik. Bu yatırımlarımız, sanayi üretiminin hızlanmasını, tarım ürünlerinin pazarlara daha hızlı ulaşmasını ve turizm faaliyetlerinin artmasını sağlıyor" dedi.

        Bakan Uraloğlu, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu’yu birbirine bağlayan stratejik koridorlarda yer alan Burdur’un ulaşım ve iletişim altyapısına son 23 yılda 23 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, 2002 yılında 47 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 280 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

        Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu olmayan Burdur'a 427 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol kazandırarak, Burdurluları yollarda güven ve konforla tanıştırdıklarını ifade eden Uraloğlu, Burdur-Antalya Yolu, Hacılar-Yeşilova Yolu, Altınyayla-Gölhisar Yolu, Çavdır-Gölhisar Yolu, Çeltikçi-Ağlasun Yolu ve Bucak Sanayi Köprülü Kavşakları gibi önemli karayolu projelerini tamamladıklarını kaydetti.

        Uraloğlu, 8 ayrı kara yolu projesinin çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Burdur’da hayata geçirdiğimiz en önemli projelerimizden biri de hiç şüphesiz açılışı için bir araya geldiğimiz Burdur–Tefenni–Çavdır yolumuzdur. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak trafiğe hizmet veren 92 kilometrelik güzergahın tamamını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttik. Yol bünyesinde ayrıca 61 metrelik Suludere Köprüsü, 35 metrelik Badarmit Köprüsü ve 123 metrelik Karaçal Köprüsü’nü de inşa ettik. Hizmete sunduğumuz bu yolumuz sayesinde, 70 dakika süren seyahat süresini yaklaşık 50 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 527 milyon lira, akaryakıttan ise 304 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 831 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 18 bin 439 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" bilgilerini verdi.

        Uraloğlu, hizmete açılan yol ile İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu üzerinden ülkenin güneybatısında yer alan Antalya ve Muğla gibi önemli turizm merkezlerine erişim sağlayan güzergahtaki ulaşım standardını da yükselttiklerini dile getirdi.

        Yolu kullanan sürücü ve yolculara hızlı, güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunduklarını belirten Uraloğlu, "Proje ile ayrıca, Akdeniz ile iç kesimler arasında tarım ve hayvancılığa dayalı ticari faaliyetlerin daha ekonomik yapılmasını sağlayan önemli bir ulaşım ve nakliye koridoru daha oluşturduk." dedi.

        Uraloğlu, Burdur'un bereketli topraklarını Akdeniz sahilleriyle buluşturan yolun, sadece ulaşım değil, aslında bir kalkınma hamlesi olduğunu, yerel ekonomiyi canlandırarak, çiftçilerin, iş adamlarının ve esnafın yüzünü güldüreceğini ve turizm sezonunu uzatacağını ifade etti.

