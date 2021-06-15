BURDUR NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Akdeniz Bölgesi şehirlerinden biri olan Burdur Türkiye'nin güneyinde bulunan küçük bir şehirdir. Burdur ilinin kuzeyinde Afyon, batısına Denizli, güneyinde Antalya bulunur.
BURDUR'A NASIL GİDİLİR?
Karayolları
İlin girişinde bulunan otobüs terminalinden Türkiye'nin tüm illerine seferler yapılmaktadır.
Demiryolları
Burdur demiryolu ulaşımında bir uç nokta durumundadır.
Havayolları
İlde havaalanı veya havalimanı yoktur.Genellikle en yakın olan Isparta Süleyman Demirel Havaalanı tercih edilmektedir.
Denizyolları
En yakın deniz ulaşımı 120 km mesafedeki Antalya Limanından yapılmaktadır.
BURDUR NÜFUSU KAÇ, İLÇELER NE?
Burdur ilinin toplam nüfusu 2016 yılında kaydedilen son bilgilere göre 264.779'dur.
Burdur'un ilçeleri:
Ağlasun
Altınyayla
Bucak
Çavdır
Çeltikçi
Gölhisar
Karamanlı
Kemer
Tefenni
Yeşilova
BURDUR'DA GEZİLECEK YERLER
Burdur Ulu Camii
Tarihi Saat Kulesi
Burdur Müzesi
Taşoda Etnoğrafya Müzesi
Çelikbaş Konağı
Baki Bey Konağı
Mısırlı Konağı
İnsuyu Mağarası
Sagalassos Antik Kenti
BURDUR'UN YÖRESEL YEMEKLERİ
Burdur Şiş
Ceviz Ezmesi
Cevizli Sucuk
Su Böreği
Arabaşı
Kuş Yoğurdu
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