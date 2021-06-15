BURDUR NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Akdeniz Bölgesi şehirlerinden biri olan Burdur Türkiye'nin güneyinde bulunan küçük bir şehirdir. Burdur ilinin kuzeyinde Afyon, batısına Denizli, güneyinde Antalya bulunur.

BURDUR'A NASIL GİDİLİR?

Karayolları

İlin girişinde bulunan otobüs terminalinden Türkiye'nin tüm illerine seferler yapılmaktadır.

Demiryolları

Burdur demiryolu ulaşımında bir uç nokta durumundadır.

Havayolları

İlde havaalanı veya havalimanı yoktur.Genellikle en yakın olan Isparta Süleyman Demirel Havaalanı tercih edilmektedir.

Denizyolları

En yakın deniz ulaşımı 120 km mesafedeki Antalya Limanından yapılmaktadır.

BURDUR NÜFUSU KAÇ, İLÇELER NE?

Burdur ilinin toplam nüfusu 2016 yılında kaydedilen son bilgilere göre 264.779'dur.

Burdur'un ilçeleri:

Ağlasun

Altınyayla

Bucak

Çavdır

Çeltikçi

Gölhisar

Karamanlı

Kemer

Tefenni

Yeşilova

BURDUR'DA GEZİLECEK YERLER

Burdur Ulu Camii

Tarihi Saat Kulesi

Burdur Müzesi

Taşoda Etnoğrafya Müzesi

Çelikbaş Konağı

Baki Bey Konağı

Mısırlı Konağı

İnsuyu Mağarası

Sagalassos Antik Kenti

BURDUR'UN YÖRESEL YEMEKLERİ

Burdur Şiş

Ceviz Ezmesi

Cevizli Sucuk

Su Böreği

Arabaşı

Kuş Yoğurdu