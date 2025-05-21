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        Haberler Gündem Güncel Burdur'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı | Son dakika haberleri

        Burdur'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri tarhana, keşkek ve helva ikramı ile başladı

        Burdur'da, 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı. Tarihi Baki Bey Konağı'ndaki etkinlikte katılımcılara tarhana çorbası, keşkek ve un helvası ikram edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:36
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        Burdur'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
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        Burdur'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı. Tarihi Baki Bey Konağı'ndaki etkinliğe Burdur Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Tokat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav ile kent sakinleri katıldı.

        Vali Yardımcısı Yılmaz, programdaki konuşmasında, Anadolu coğrafyasının mutfak ile birleşmiş hali olan Türk mutfağının ve gastronomisinin tanıtımına katkı sağlayacak bu haftanın hayırlı olmasını diledi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Tokat ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından hareketle 21- 27 Mayıs'ta her yıl Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Haftanın, Türk mutfağı yemeklerinin yaşatılması, tanıtımı ve potansiyeline ulaşması konusunda önem teşkil ettiğini belirten Tokat, "Bu hafta Burdur'un yemeklerinin yaşatılması ve tanıtımı açısından da önemli. Bu sene Türk Mutfağı Haftası mutfak kültürümüzün yapı taşları olan 'Türk Mutfağının Klasik Yemekleri' ile kültürlerarası köprü kurmayı hedefliyoruz. Paydaşlarımız ile coğrafi işaretli ürünlerimizi ve daha önce belki de pek bilinmeyen lezzetlerimizi ön plana çıkaracağız" dedi.

        Ertilav da gastronomi denilince sadece yemeğin değil aynı zamanda o yörenin sanatını, tarihini de anlamak gerektiğini ifade etti.

        Etkinlikte katılımcılara tarhana çorbası, keşkek ve un helvası ikram edildi.

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