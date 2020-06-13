Ö.A. yönetimindeki 32 HC 887 plakalı kamyon, Kızılseki köyü Sarıotlu Mahallesi’nde O.U'nun (16) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosikletteki anne Cemile U. (45) yaşamını yitirdi, O.U, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan O.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kamyon sürücüsü Ö.A'nın gözaltına alındığı öğrenildi.