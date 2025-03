Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de Türkiye'nin UNESCO listesine 31 unsur kaydettirdiğine ve bu alanda ikinci konumda olduğuna dikkati çekti. "Türkiye yedi bölgesiyle, coğrafyasının her alanıyla, her şehrinin farklı ilçelerinde farklı kültürel unsurlarıyla dünyadaki pek çok ülkeden ayrışan çok önemli coğrafya ve çok değerli bir ülke. Bu anlamda geleneksel gastronomi, geleneksel dikiş nakış, geleneksel el sanatları başında geleneksel olan her şey bizim için çok kıymetli." diye konuştu.