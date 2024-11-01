Burdur'da alkollü mekanda silahlı kavga: 1 ölü

Burdur'da aynı mekanda karşılaştığı husumetlisinin tabancayla ateş ettiği Hüseyin Mete (42) hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan ise polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sinan Mahallesi'ndeki alkollü mekanda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan R.U. ile Hüseyin Mete aynı mekanda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.U. üzerinde bulundurduğu tabancayla Hüseyin Mete'ye ateş açtıktan sonra kaçtı.

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HAYATINI KAYBETTİ Mete kanlar içerisinde yere yığılırken, mekanda bulunanlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; yapılan incelemede Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI Mete'nin cenazesi incelemenin ardından morga konulurken olaydan sonra kaçan R.U. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.