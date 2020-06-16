Son dakika haberine göre Burdur Basmakçı'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Burdur'da deprem mi oldu? sorusu sosyal medyada gündem konusu oldu. Bizde sizler için 16 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini hazırladık...

AFAD BURDUR BASMAKÇI'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.06.16 23:13:32 35.6840 32.2120 39.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ 2020.06.16 23:05:19 35.5122 26.7072 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ 2020.06.16 22:18:11 37.8008 29.9977 4.2 -.- 3.8 3.9 BASMAKCI-(BURDUR) 2020.06.16 22:15:37 35.4002 26.7987 11.4 -.- 3.2 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2020.06.16 20:57:16 38.9855 27.9055 3.0 -.- 1.8 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) 2020.06.16 20:16:37 36.9390 27.3162 13.1 -.- 3.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2020.06.16 19:00:39 33.8658 25.8977 9.6 -.- 3.4 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2020.06.16 16:25:27 39.0295 27.8617 10.8 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.06.16 16:22:17 39.3645 40.6252 5.4 -.- 2.3 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) 2020.06.16 16:16:22 37.7803 37.5323 5.0 -.- 2.5 -.- HACILAR-GOLBASI (ADIYAMAN) 2020.06.16 15:57:40 39.3725 40.6627 5.0 -.- 4.3 4.4 DINARBEY-YEDISU (BINGOL) 2020.06.16 15:16:11 38.7345 43.0797 5.0 -.- 2.5 -.- VAN GOLU 2020.06.16 15:02:09 35.5360 32.1602 15.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ 2020.06.16 14:46:21 39.3417 40.6582 5.0 -.- 2.3 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) 2020.06.16 14:44:01 39.3647 40.7513 8.3 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 2020.06.16 14:42:04 38.1962 30.7615 5.2 -.- 1.5 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) 2020.06.16 14:04:26 39.3518 40.6477 4.7 -.- 2.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) 2020.06.16 14:02:49 39.3347 40.7742 5.0 -.- 3.0 3.0 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)