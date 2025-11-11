Burdur - Antalya kaç kilometre? Burdur - Antalya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Göller Yöresi'nin serin yaylalarından Akdeniz'in sıcak kumsallarına inen, Türkiye'nin en işlek ve en önemli kuzey-güney bağlantılarından biri... Bu, sadece iki şehri değil, iki farklı iklimi ve iki farklı dünyayı birbirine bağlayan kritik bir yolculuktur. İç Anadolu'dan ve Ege'den gelen milyonlarca tatilcinin Akdeniz'e kavuştuğu bu ana güzergahı planlayanların aklındaki ilk soru ise "Burdur - Antalya kaç kilometre?" ve bu kısa mesafenin ne kadar süreceğidir. İşte bu önemli geçişin tüm ayrıntıları...
Her gün on binlerce tatilcinin, kamyonun ve yerel halkın katettiği bu güzergah, dağlardan denize doğru yapılan keyifli bir iniş sunar. Bu rota, Türkiye'nin en büyük turizm merkezine açılan ana kapı olma özelliği taşır. İki şehir arasındaki bu kısa ama coğrafi olarak dramatik yolculuğun tüm ulaşım seçeneklerini, sürelerini ve her iki noktanın farklı kimliklerini bu içeriğimizde sizler için bir araya getirdik. Yolculuğunuzu en verimli şekilde planlamak için okumaya devam edin...
BURDUR - ANTALYA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?
Burdur şehir merkezi ile Antalya şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, kullanılan tek ana güzergah olan D-650 karayolu üzerinden yaklaşık 125 ila 130 kilometre arasındadır. Bu mesafe, başlangıç ve varış noktalarının şehirlerin tam olarak neresinde olduğuna bağlı olarak çok küçük farklılıklar gösterebilir.
Bu kısa mesafe, iki şehri birbirine hayati bir şekilde bağlar. Burdur, adeta Antalya'nın kuzey kapısı, İç Anadolu'ya açılan serin bir mola noktasıdır. Yolculuk, Türkiye'nin en yüksek standartlı ve en yoğun kullanılan bölünmüş devlet yollarından biri üzerinde gerçekleşir. Coğrafi olarak, Göller Yöresi'nin yaklaşık 950 metrelik rakımından başlayarak, Toros Dağları'nın geçitlerinden geçip deniz seviyesindeki Antalya ovasına doğru bir inişi içerir.
BURDUR - ANTALYA ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Burdur ile Antalya arasındaki 125-130 kilometrelik kısa mesafe, ideal trafik koşullarında özel araçla oldukça hızlı bir şekilde katedilebilir. Normal trafik akışında bu yolculuk genellikle 1 saat 45 dakika ile 2 saat arasında tamamlanabilir.
Ancak bu süre, Türkiye'nin en değişken trafik dinamiklerine sahip rotalarından birinde olduğunuz için, günün saatine ve mevsime göre büyük ölçüde değişebilir. Yolculuk süresini etkileyen en önemli faktörler şunlardır:
TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ
Burdur ile Antalya arasındaki toplu taşıma, Türkiye'nin en yoğun ve en sık işleyen otobüs hatlarından biridir. İki şehir arasında seyahat etmek için en pratik ve en ekonomik yöntem budur.
Burdur'dan Antalya'ya yapılan yolculuk, kısa olmasına rağmen coğrafi açıdan büyüleyici bir dönüşüm sunar. Yolculuk, Burdur'un bozkır ve göl manzaralı, kuru ve serin yayla ikliminden başlar. D-650 karayolu takip edilerek güneye doğru ilerlenir. İlk önemli durak, Burdur'un en büyük ilçesi ve sanayi merkezi olan Bucak'tır.
Bucak'ı geçtikten sonra yolculuğun en dramatik etabı olan Toros Dağları'nı aşma bölümü başlar. Çubuk Beli gibi geçitler tırmanılır ve ardından Akdeniz'e doğru keskin bir iniş başlar. Bu iniş sırasında bitki örtüsünün saniyeler içinde değiştiğini fark edersiniz: İç Anadolu'nun bozkır bitki örtüsü yerini önce ardıç ve meşe ağaçlarına, ardından da karakteristik Kızılçam ormanlarına bırakır. Rakım düştükçe hava ısınır ve nem artar. Antalya ovasına indiğinizde, sizi zeytin ve narenciye ağaçları ile Akdeniz'in tipik maki bitki örtüsü karşılar. Bu kısa yolculuk, iki farklı iklim kuşağını birleştiren bir doğa dersi gibidir.