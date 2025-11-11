Burdur - Antalya kaç kilometre? Burdur - Antalya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Her gün on binlerce tatilcinin, kamyonun ve yerel halkın katettiği bu güzergah, dağlardan denize doğru yapılan keyifli bir iniş sunar. Bu rota, Türkiye'nin en büyük turizm merkezine açılan ana kapı olma özelliği taşır. İki şehir arasındaki bu kısa ama coğrafi olarak dramatik yolculuğun tüm ulaşım seçeneklerini, sürelerini ve her iki noktanın farklı kimliklerini bu içeriğimizde sizler için bir araya getirdik. Yolculuğunuzu en verimli şekilde planlamak için okumaya devam edin...

BURDUR - ANTALYA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Burdur şehir merkezi ile Antalya şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, kullanılan tek ana güzergah olan D-650 karayolu üzerinden yaklaşık 125 ila 130 kilometre arasındadır. Bu mesafe, başlangıç ve varış noktalarının şehirlerin tam olarak neresinde olduğuna bağlı olarak çok küçük farklılıklar gösterebilir.

Bu kısa mesafe, iki şehri birbirine hayati bir şekilde bağlar. Burdur, adeta Antalya'nın kuzey kapısı, İç Anadolu'ya açılan serin bir mola noktasıdır. Yolculuk, Türkiye'nin en yüksek standartlı ve en yoğun kullanılan bölünmüş devlet yollarından biri üzerinde gerçekleşir. Coğrafi olarak, Göller Yöresi'nin yaklaşık 950 metrelik rakımından başlayarak, Toros Dağları'nın geçitlerinden geçip deniz seviyesindeki Antalya ovasına doğru bir inişi içerir.

BURDUR - ANTALYA ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Burdur ile Antalya arasındaki 125-130 kilometrelik kısa mesafe, ideal trafik koşullarında özel araçla oldukça hızlı bir şekilde katedilebilir. Normal trafik akışında bu yolculuk genellikle 1 saat 45 dakika ile 2 saat arasında tamamlanabilir. Ancak bu süre, Türkiye'nin en değişken trafik dinamiklerine sahip rotalarından birinde olduğunuz için, günün saatine ve mevsime göre büyük ölçüde değişebilir. Yolculuk süresini etkileyen en önemli faktörler şunlardır: Trafik Yoğunluğu: Yolculuğun en kritik kısmı, Antalya şehir merkezine giriştir. Özellikle Kepez ve otogar kavşağı civarındaki trafik, günün her saati yoğun olabilir. Sabah ve akşam iş saatlerinde bu bölge, yolculuk süresine 30-45 dakika ekleyebilir.

Mevsimsel ve Tatil Trafiği: Bu güzergah, Türkiye'nin ana tatil rotasıdır. Yaz aylarında, hafta sonlarında (özellikle Cuma gidiş, Pazar dönüş) ve bayram tatillerinde yolun kapasitesi yetersiz kalabilir. Milyonlarca tatilcinin aynı anda Akdeniz'e inmeye çalışması, yolculuk süresini 3 ila 4 saate kadar çıkarabilir.

Yol Koşulları ve Hız Limitleri: Güzergah, Çubuk Beli gibi önemli dağ geçitlerini içerir. Bu bölgeler virajlıdır ve özellikle ağır vasıta (kamyon, tır) trafiği yoğundur. Bu durum, özellikle tırmanış ve iniş şeritlerinde yavaşlamalara neden olabilir. Ayrıca, rota üzerinde sıkı hız denetimleri (EDS ve radar) bulunur, bu da yüksek hız yapmayı engeller. TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ Burdur ile Antalya arasındaki toplu taşıma, Türkiye'nin en yoğun ve en sık işleyen otobüs hatlarından biridir. İki şehir arasında seyahat etmek için en pratik ve en ekonomik yöntem budur. Otobüs Firmaları: Neredeyse tüm ulusal otobüs firmalarının (Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm vb.) bu hatta düzenli seferleri vardır.

Yerel Kooperatifler: Ulusal firmaların yanı sıra, Batı Akdeniz, Isparta Petrol, Göltur gibi yerel ve bölgesel otobüs firmaları da bu iki merkez arasında adeta "dolmuş" mantığıyla çalışır.

Sefer Sıklığı: Günün büyük bir bölümünde, her iki otogardan da 15-20 dakikada bir otobüs bulmak mümkündür.

Süre: Otobüs yolculuğu, mola vermeden ve ara duraklara (Bucak gibi) uğrayarak yaklaşık 2 saat ile 2 saat 30 dakika arasında sürer. Burdur'dan Antalya'ya yapılan yolculuk, kısa olmasına rağmen coğrafi açıdan büyüleyici bir dönüşüm sunar. Yolculuk, Burdur'un bozkır ve göl manzaralı, kuru ve serin yayla ikliminden başlar. D-650 karayolu takip edilerek güneye doğru ilerlenir. İlk önemli durak, Burdur'un en büyük ilçesi ve sanayi merkezi olan Bucak'tır. Bucak'ı geçtikten sonra yolculuğun en dramatik etabı olan Toros Dağları'nı aşma bölümü başlar. Çubuk Beli gibi geçitler tırmanılır ve ardından Akdeniz'e doğru keskin bir iniş başlar. Bu iniş sırasında bitki örtüsünün saniyeler içinde değiştiğini fark edersiniz: İç Anadolu'nun bozkır bitki örtüsü yerini önce ardıç ve meşe ağaçlarına, ardından da karakteristik Kızılçam ormanlarına bırakır. Rakım düştükçe hava ısınır ve nem artar. Antalya ovasına indiğinizde, sizi zeytin ve narenciye ağaçları ile Akdeniz'in tipik maki bitki örtüsü karşılar. Bu kısa yolculuk, iki farklı iklim kuşağını birleştiren bir doğa dersi gibidir.