Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: Travmalardan kurtulma teknikleri - Diğer Haberleri

Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: Travmalardan kurtulma teknikleri - Diğer Haberleri

Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla ekrana geldi. Burcu Ürge'nin bu haftaki konukları Barış Muslu ve Burcu Güleryüz'dü...

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"TRAVMA OLMASI İÇİN BİR OLAYIN SONLANMASI GEREKMEZ"

Rahatsızlığın ne zaman başladı? Hangi yıl başladığını buluyoruz. Mesela cilt hastalıkları olsun, bizim bilgimize göre sedef ve egzemanın tetikleyici travması ayrılık, kayıp, boşanmak, birisini görememe ve sarılamama... Bir insanla ilgili ayrı kalma duygusu, sevdiğin birinden uzak kalma duygusu... Stres denilen şey aslında net bir travma. Stres nedir? Stres yıllardan beri devam eden kötü düşünce... Bir insan düşünceyle hasta olmaz, demek ki bu yeterli bir düşünce değil. Stresin daha güçlü olması lazım. Bizim baktığımız şey stres değil. Stresin içerisinde bir an veya birkaç an var, orada tazyik çok yükseliyor. Travma olması için bir olayın sonlanmasına ihtiyaç yok.

🧠 Travmaların hastalıklara etkisi ve travmalardan kurtulma tekniklerini @BarisMuslu, @Burcuurge ile Her Şey Dahil'de anlattı. 🗣️ pic.twitter.com/g6xDhAd3U9 — HT Spor (@HTSpor) March 29, 2025