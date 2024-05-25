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        Burcu Köksal hakkında suç duyurusu

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş'in, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 23:23 Güncelleme: 25.05.2024 - 23:23
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        Burcu Köksal hakkında suç duyurusu
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        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "AK Parti İl Başkanımız Hüseyin Menteş, Afyonkarahisar Belediyesi binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları dolayısıyla avukatı aracılığıyla 'suç uydurma' ve 'iftira' suçundan dolayı Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.

        Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Nisan'da sosyal medya platformlarına, yerel ve ulusal basına yansıyan belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için yaptığı incelemeyi tamamlayarak, 14 Mayıs'ta iddiaya konu olayın gerçek olmadığı anlaşıldığından olay ve şüpheli/şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermişti.

        Kararda, bu karara süresinde itiraz edilmemesi ya da itirazın ret ile sonuçlanması halinde Burcu Köksal hakkında "suç uydurma" ve "iftira" suçlarından soruşturma yürütülmek üzere gereğinin takdir ve ifasına karar verilerek ilgililere tebliğinin yapıldığı kaydedilmişti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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