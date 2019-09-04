Ünlü şarkıcı ve beste yazarı Sinan Akçıl ve oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı 2,5 ay süren ilişkilerini 2019'un ilk günlerinde nikah masasına taşıdı. Yakın dostlarının katıldığı törende, nikahı Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan kıydı. Oyuncu sevgilisi için "İlk ve tek aşkım" açıklamalarına yer veren ünlü popçu, sahneden de Kıratlı'ya olan aşkını dile getirmişti. Peki Burcu Kıratlı kimdir, kaç yaşındadır?

BURCU KIRATLI'NIN HAYATI

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da doğru. Ünlü oyuncu ilk okul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yaptı.

BURCU KIRALI'NIN PROJELERİ

llk dizi rolünü 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Günümüzde Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat verdi. Ünlü oyuncu söz yazarı ve müzisyen Sinan Akçıl ile evlendi.