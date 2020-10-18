Güzel oyuncu Burcu Kıratlı 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2010 yılında Elde Hayat Var dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle televizyona adım attı. 2018 yılında ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl ile evlenen Kıratlı'nın evliliği 6 ay sürmüştür. Boşandıktan sonra tekrar bir araya gelen çiftin yine ayrıldığı söyleniyor. Peki Burcu Kıratlı kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Burcu Kıratlı 23 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Kıratlı, ilkokul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.

İlk dizi rolünü 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat vermiştir.

Kıratlı 24 Aralık 2018 tarihinde ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Boşandıktan kısa süre sonra tekrar barışan çift sevgili olarak devam etme kararı almışlardı. Son olarak yine ayrıldıkları iddia ediliyor.