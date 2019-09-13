BURCU'DAN BOŞANMA SONRASI OLAY AÇIKLAMA

2. Sayfa prorgamının haberine göre; Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'la boşanmasıyla ilgili olarak, "Biz esas olarak kıskançlık değil ama bir inatlaşma yüzünden ayrıldık. Kimse inanmıyor ama inatlaştık başka hiç bir sebebi yok." dedi.