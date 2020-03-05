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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Burcu Kara, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Kara, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayarak geçtiğimiz hafta İdlib'de şehit düşen askerlerimizle ilgili, "Maalesef görüyor ve duyuyoruz, içimiz parçalanıyor. Ülkemiz için en iyisi olsun, en hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyunu olduğunu belirten ve 12 günlük bir erteleme yaptıklarını duyuran Burcu Kara, "Maalesef biz de oyunumuzu erteledik, kısmet olursa önümüzdeki günlerde oynamaya başlayacağız" dedi.